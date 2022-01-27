根據《台灣指標調查》昨(26日)公布的最新民調顯示，台中市民對市長盧秀燕的信任程度達61.7%、施政表現的滿意程度則有64.2%表示滿意。有地方人士對此分析指出，關鍵原因在於盧秀燕的防疫跟地方經營著墨很深！

該民調顯示，有61.7%的台中市民表示信任盧秀燕，23.9%表示不信任，14.4%未明確回答；至於對盧秀燕就任三年來的施政表現，則有64.2%表示滿意，25.2%表示不滿意，10.5%未明確回答%；針對盧秀燕防疫表現的滿意度，則有87.9%表示滿意，6.9%表示不滿意，5.2%未明確回答。

據《ETtoday新聞雲》報導，地方人士表示，只要盧秀燕參加的任何都市工程儀式，都能聽到她口中說出「感謝在地里長和議員！」而不爭功、不諉過是盧秀燕這三年多來給市民的印象。

地方人士指出，在防疫部分，盧秀燕也受到市民肯定，包含天天坐鎮市府指揮、全國第一開設前進指揮所、新冠疫苗快打站等政策。

另外，該民調調查時間為20日至21日，調查方式為電腦輔助電話訪問，共完訪1068人，在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。