普雷威旗下MMORPG手遊《洛汗M》推出全新「職業覺醒」七大職業改版及「深淵飾品」，及全新地圖，此次更新大幅優化了各項能力數值、並提高了更多戰鬥力，打造出專屬職業必殺技，釋放技能達到全新層次。

深淵飾品

透過「惡神的庇護」、「深淵飾品碎片」、「伊格尼爾飾品碎片」等材料製作而成，深淵飾品本身沒有任何能力值，需要透過鑲嵌「深淵石」附加能力，深淵石有『伊卡、艾德奈、莫伊拉、雯』這四種套裝專屬石，如鑲嵌同套裝名稱的深淵石，另可額外增加套裝能力。

每一個深淵飾品最多可擁有八個欄位可供鑲嵌，也就等於又多了八種能力數值，但要注意的是，第七、第八個欄位需要「深淵的氣息」解鎖，而各部位的提供的能力數值也都不同，所以對於提高戰鬥力有非常大的幫助。

職業覺醒

本次職業覺醒為所有職業覺醒，只要當角色達到超越51級時，透過「覺醒石」來進行覺醒，職業覺醒時，每個職業都可以使用獨特的「覺醒技能」及獲得額外的能力，覺醒技能分為「主動技能」和「被動技能」，通過覺醒石碎片還可以強化覺醒技能的效果。

在使用覺醒主動技能的時候，遊戲介面會出現過場動畫和鏡頭效果，讓玩家有使用必殺技的臨場感；另外，覺醒技能不受技能冷卻時間增加，減少效果影響。

職業覺醒時，每個職業都可以使用獨特的「覺醒技能」。(圖／業者提供)

覺醒之後可以進行【覺醒刻印】，一共有六個階段可進行解鎖，每階段的覺醒能力都不同，可以透過右上角查看所有機率性出現的刻印列表，來選擇適合自身職業的屬性；可洗鍊及重置，並且可以增加分頁來選擇想要的刻印能力值。

每階段的覺醒能力都不同，可以透過右上角查看所有機率性出現的刻印列表。(圖／業者提供)

【覺醒能力】

【覺醒能力】則會隨著醒刻印等級提升，而獲得額外的能力值。

全新地圖-索托斯

為PVP地圖，地圖為一般和菁英怪物所組成，推薦等級145~150，怪物會掉落本次改版製作覺醒石的「覺醒石碎片」及製作深淵飾品的「褪色的寶石」、「燦爛的寶石」，而世界首領BOSS【深淵的騎士艾維斯】每週三23:30出現，會掉落「特級深淵石箱」及「深淵的氣息」等重點物品。

還有更多改版活動如「黃金魔鴨大軍」、「恭喜發財幸運箱活動」、「天天登入送紫變」欲知詳細改版內容，請至官方粉絲團或官方論壇參考。