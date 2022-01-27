中華電信林姓員工2016至2017年間涉嫌利用中華電信公司「企業購機免預繳費用」的優惠方案，私下從事「洗手機」牟利的販售行為，將數千隻iPhone等手機轉給林姓電信業者，造成中華電信受有3529萬4506元呆帳無法收回，新北地檢署今指揮警政署刑事警察局、檢察事務官，兵分3路搜索，林女訊後已被請回，林男仍漏夜偵訊中。

新北地檢署指出，地檢署黑金組檢察官黃筱文今指揮搜索，林男和林女分別位在新北市中和區、宜蘭縣五結鄉的住所、林女新北營運處的辦公處所等3個地點，查扣相關文書及手機等物證，並通知2人到案說明。

據了解，林姓電信業者公司為空頭公司，為了與林女內神通外鬼，而特別設立，2人運用人頭向中華電信公司申請「企業購機免預繳費用」的方案，騙走數百隻門號、數千隻iPhone 6s手機，由於這些手機已全數販售獲利，檢方目前仍在追查其犯罪所得。

中華電信今也發布聲明指，此案事2018年間個案，中華電信為維護公司權益，由公司主動提告，基於偵查不公開原則，不便透露具體細節，但會全力配合後續司法調查，協助釐清相關涉案人員法律責任。