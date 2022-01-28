日本Sony企業在台分公司So-net (台灣碩網網路娛樂(股)公司，以下簡稱So-net )旗下代理的日本殿堂級動漫手遊《超異域公主連結☆Re:Dive》(以下簡稱：《公主連結R》)，為迎接新年並慶祝3.5周年紀到來，將推出新角色「花凜」、全新功能「角色Lv極限突破」及「可可蘿的錢包」等活動和紀念好禮，邀請所有蘭德索爾的騎士們共同前來挑戰全新冒險！

額外角色解放系統上線 「花凜」閃耀登場！

為歡慶3.5周年的到來，官方將推出豐富的新遊戲機制，其中「額外角色解放系統」更推出特別角色–「花凜」與騎士們見面！此外，額外角色並不會於「轉蛋」或是「活動」中登場，而是必須使用一定數量的記憶碎片及「瑪那」來使其成為夥伴的特別角色。

「額外角色-花凜」登場

新系統「角色Lv極限突破」火熱推出！

透過「角色Lv極限突破」系統，角色的Lv、必殺技技能Lv、EX技能Lv等的上限Lv將會比主角Lv高出許多。此外，根據角色Lv提升，整體能力也會獲得強化與突破。邀請騎士們以各角色的記憶碎片及「瑪那」來更加強化你喜歡的角色吧！

《公主連結R》角色Lv極限突破

公會小屋追加新功能：「可可蘿的錢包」

於2月1日16:00起公會小屋中的新功能「可可蘿的錢包」全面開放，當獲得超過持有上限的「瑪那」時，便會自動儲存於「可可蘿的錢包」中，而儲存於其中的瑪那也能夠自由地領取，此功能將於購買家具「可可蘿的錢包」後解放。

《公主連結R》公會小屋追加新功能「可可蘿的錢包」

此外，為歡慶周年也推出全新的關卡！其中「探索」系統將追加至Lv12，讓騎士大人們在冒險中獲得更多「EXP道具」與「瑪那」來強化角色；此外「聖跡調查」冒險將追加至Lv4，讓騎士們可得到更多的「公主之心（碎片）」來製作與強化專用裝備！

「限定★3必中轉蛋」火熱進行中！

2月1日16:00至2月7日15:59，將舉辦期間限定的「限定★3必中轉蛋」！在限定★3必中轉蛋進行「10連抽」時，第10隻角色必定會出現限定★3角色，騎士們千萬不要錯過了！

歡慶3.5周年蘭德索爾盃和體力加倍送

2月1日05:00至2月18日04:59止，將舉辦「3.5 Year Anniversary活動」，活動期間內只要登入遊戲，就可每日挑戰依照名次來獲得寶石的比賽「蘭德索爾盃」，同時完成「每日任務」時獲得的體力將變為2倍！

《公主連結R》限定★3必中轉蛋

紀念3.5周年特別贈禮大回饋

「超異域公主連結！Re:Dive」將迎來3.5周年！為紀念周年日，營運團隊祭出許多優惠給騎士們，2022年2月1日16:00至2023年2月1日15:59為期一年內，只要登入遊戲就可獲得寶石3000個、女神的秘石×50、公主之心（碎片）×50、公主寶珠×50、瑪那×5000000、掃蕩券×50、體力200×5、輝光水晶球(LV180)×3、3.5周年紀念自訂主頁面與裝備等特別好禮。邀請騎士們一同在活動期間登入遊戲中，領取豐厚的免費獎勵吧！

《公主連結R》紀念3.5周年的特別贈禮登入送

紀念家具可愛登場！

2月1日 16:00起，為歡慶農曆新年將於公會小屋中的家具商店販售家具播音間！邀請騎士們試著在自己的小屋中呈現錄製廣播電台時的樣子吧！

新家具「播音間的桌子」登場

「特別角色交換券組合包」期間限定販售！

2月1日16:00至2月7日15:59止將期間限定販售「特別角色交換券組合包」，還可獲得「10連轉蛋券」，以及一張能夠從特定角色中交換的「特別交換券」！使用了「特別交換券」後，還能夠獲得該交換角色的記憶碎片100個！如此好康，騎士們千萬不要錯過了！

特賣 角色交換轉蛋套組

劇情活動「萬聖節拯救隊大亂鬥！捕獲毛茸茸大作戰」火熱進行中！

2月1日16:00至2月15日15:59止將舉辦全新劇情活動「萬聖節拯救隊大亂鬥！捕獲毛茸茸大作戰」，進行活動即可蒐集「妮諾（萬聖節）的記憶碎片」，持續進行活動冒險還可觀賞限定劇情，邀請所有騎士們前來一同蒐集限定角色，千萬不要錯過精彩的活動冒險！

全新劇情活動「萬聖節拯救隊大亂鬥！捕獲毛茸茸大作戰」華麗登場！

春節期間限定促銷活動

【促銷活動1】IOS限定新春優惠禮包

專屬IOS新春優惠禮包每位騎士限購1回，販售時間為1月29日 00：00至 2月6日 23：59止，禮包內容包含寶石(免費)x1500、女神的秘石x50與瑪那x200萬。

【促銷活動2】Google限定新春優惠禮

專屬Google新春優惠禮包每位騎士限購1回，販售時間從1月28日 00：00至 2月3日 23：59止，禮包內容包含寶石(免費)x1500、體力x600與瑪那x200萬。

【自選福袋1】《公主新年限定福袋》

販售時間2月1日 00：00至 2月6日 23：59止，福袋內包含體力x800、瑪那x300萬、女神的秘石x60、公主寶珠x15、公主之心(碎片)x20、掃蕩卷x300與特級EXP藥水x80，騎士們可任意選擇福袋內的一個獎項！

【自選福袋2】《公主紫裝自選箱A》

販售時間從2月1日 00：00至 2月6日 23：59止，騎士們可任意選擇寶箱內的3件紫裝，快來幫公主們換上新衣吧！

【自選福袋3】《公主紫裝自選箱B》

販售時間為2月1日 00：00至 2月6日 23：59止，騎士們可任意選擇寶箱內的3件紫裝。新年新氣象！公主的新衣就靠騎士們增添囉！

【自選福袋4】《公主紅裝自選箱》

販售時間為2月1日 00：00至 2月6日 23：59止，騎士們可任意選擇寶箱內的3件紅裝，騎士們千萬別錯過此回福袋的好康！

【自選福袋5】《公主綠裝自選箱》

販售時間2月1日 00：00至 2月6日 23：59止，騎士們可任意選擇寶箱內的3件綠裝，騎士們千萬別錯過此回福袋的好康！

另外提醒騎士們，自選福袋每種最多可購買30次，快來一起買福袋添喜氣！

3.5周年新年限定驚喜活動

為了歡慶3.5周年與新年，營運團隊特別精心為騎士們準備了新年限定驚喜活動將於02月01日登場，詳細資訊將於1月31日公布，請騎士們敬請期待，鎖定相關粉絲團與遊戲內公告！