美國饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West／肯爺）與「俏臀金」金卡達夏（Kim Kardashian），兩人於去年宣布離婚後也都各自有了新歡，日前肯爺接受傳媒訪問時，承認為金卡達曾做了一件事，就是成功阻止了前妻的性愛片段再度流出。

根據《香港01》報導，肯爺曾親自約金卡達夏的歌手舊愛Ray J見面，要求對方交出藏有兩人第2段性愛錄影帶的手提電腦，肯爺表示當時拿到影片交回給金卡達夏後：「她看到後哭了，你知道當她為甚麼會哭嗎？因為代表她過去多次被人利用，亦代表很多人不愛她，只視她為商品。」

肯爺雖成功阻上前妻的性愛片流出，但金卡達夏透過經紀人發聲明回應表示的確有一部手提電腦，但當中無任何性愛錄影帶，並指電腦內原本有影片及未曝光片段，但經檢查後，沒有發現任何曝光的性愛片。金卡達夏亦強調根本不存在第二段性愛片，事件已經過了20年，只希望向前看。

當年金卡達夏與當時的男友Ray J拍攝性愛影片，一開始她就強調不是自己拿出來賣錢，後來被證實是前男友拿出來賣，且在此之前就要推出《與卡達夏同行》節目，卻在節目前流出性愛影片而炒熱節目話題，此舉更讓金卡達夏聲名大噪，播出後金卡達夏被問到：「妳認為這節目如果沒有當初性愛影片推波助瀾，一開始會這麼成功嗎？」她很老實說：「現在回顧當年，答案也許是不會。」