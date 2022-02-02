男子阿仁有嚴重少女蘿莉控，在網路聊天室認識兩名少女後，便用今年引誘到旅館性交易，還拍下性愛影片自己收藏，另外又在聊天軟體上認識其他少女，以送禮「斗內」的代價，要求少女自慰，然後偷偷結下影像收藏，3名少女父親事後發覺提告，台北地院依2個引誘使少年為有對價之性交行為罪、1個引誘使少年為有對價之猥褻行為罪判刑2年，但考量他認罪且已達成和解，給予緩刑5年，期間必須接受法治教育課程5場次，仍可上訴。

根據判決書記載，阿仁先於108年9月邀約A少女到西門町旅店休息，但A女表示拒絕發生性關係要求離開，但阿仁立刻以1萬元當代價，經A女同意後兩人發生關係，但卻私下偷錄兩人的性愛影片。

10月時，又以同樣手法邀約A女見面，一到旅店後又出價1萬元引誘A女與他發生性行為，再度竊錄兩人性愛影片，還趁A女不注意之際，拍攝A女之身分證照片。

此外，阿仁還在社群聊天室內，透過「斗內」引誘B少女，在視訊軟體「兔聊」聊天室，傳送「嗨，要視訊嗎?想看妹妹脫，送一個水晶鞋，也可以給現金」，經B女與之聊天後，拍攝各種自慰及裸露片，每次視訊後，阿仁再至「兔聊」聊天室贈送價值1千元之水晶鞋、告白氣球等禮物給B女以為對價。

但阿仁仍不滿足，在109年3月，連續兩次在I Suger社群網站上與C少女聯繫，以見面2小時、1萬元之代價引誘發生性行為，又趁隙偷拍下C女性愛影片。3名少女的父親事後發現自己女兒行為怪異，查出都與阿仁有過性交易後提告。

法官審理後認為，阿仁為滿足個人性慾，竟罔顧A女、B女、C女身心發展未臻健全，而分別為前述犯行，對A女、B女、C女之身心健康與人格發展有不良影響，但阿仁犯後坦承犯行，態度良好，又與A女、B女、C女及其等法定代理人均達成和解，給予緩刑5年，期間必須接受法治教育課程5場次；可上訴。