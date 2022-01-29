這身高差讓他成了襲胸變態！1名男大生日前準備離開教室，上前轉動門把時，突然回頭與同學聊天，沒想到這時1名女同學正好進門，他就伸手一把「轉了那女生的奶，用力轉那種」，當下2人都嚇壞，他最後頻頻道歉才獲得原諒，事後PO文說「直接社會性死亡，可以原地投胎」。

該網友在Dcard上發文表示，他日前準備離開教室，手伸往「門把」時剛好有朋友叫他，他回頭與對方聊天後，殊不知這時有1名女生恰巧進門，他在不知情下手伸去「直接轉了那個女生的奶，用力轉的那種」，女子當下暴怒並狠狠地瞪他，最後罵聲了髒話就離開。

1名男大生日前準備離開教室，上前轉動門把時，突然回頭與同學聊天，沒想到這時1名女同學正好進門，他就伸手一把「轉了那女生的奶，用力轉那種」。（翻攝自Dcard）

該網友說，當下他只能一再道歉，原本他與女子在班上還算是好朋友，如今2人關係也不敢多問了「當時只會覺得X，人生完了，可以原地投胎了」，還奉勸其他網友不要模仿行為，「等等我們可能在同一個派出所喝茶，還是你們要來探望我」所幸他最後留言補充與女子已經和解沒事。

其他網友則留言笑說，「希望你不要被告」、「原地過世」、「你這小子」、「你的下面可能也要被轉幾下惹」、「換你奶頭被轉」、「雖然轉錯門把，但門也是開了啦（看守所的）」、「我高中也幹過這種事，瘋狂道歉，之後在班上低調做人了好一陣子」、「那女生是多矮才會要開門的時候直接轉人家奶」。