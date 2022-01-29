有感於春節期間人流南來北往，可能成為防疫破口，為有效防堵，台中市交通局在各大運輸場站、醫療院所等計程車使用需求較大的場域加強防疫宣導，並要求運將們落實每天營運結束後的清消工作，尤其針對旅客可碰觸到的把手、車內環境加強清潔頻率。
交通局長葉昭甫表示，目前針對已接種2劑疫苗的計程車駕駛發放「安心乘車貼紙」，民眾乘車時可以指定識別，也要求計程車隊加強自主管理、確實掌握運將的身體健康情況，若發現有駕駛為落實戴口罩，將開立勸導單並要求立即改善，複查未改善者則依違反傳染病防治法規定直接裁罰。
有感於春節期間人流南來北往，可能成為防疫破口，為有效防堵，台中市交通局在各大運輸場站、醫療院所等計程車使用需求較大的場域加強防疫宣導，並要求運將們落實每天營運結束後的清消工作，尤其針對旅客可碰觸到的把手、車內環境加強清潔頻率。
交通局長葉昭甫表示，目前針對已接種2劑疫苗的計程車駕駛發放「安心乘車貼紙」，民眾乘車時可以指定識別，也要求計程車隊加強自主管理、確實掌握運將的身體健康情況，若發現有駕駛為落實戴口罩，將開立勸導單並要求立即改善，複查未改善者則依違反傳染病防治法規定直接裁罰。
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