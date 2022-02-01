有夠離譜！台北市警局信義分局蔡姓偵查隊小隊長，30日除夕中午開車返回彰化北斗鎮老家，卻在彰化縣北斗鎮與人發生小擦撞，他竟未下車查看直接駛離現場，直到警方循線追查，他到案辯稱不知有撞到，且酒測值高達1.03毫克，他稱是開車回到家後才吃飯、喝酒，警方訊後仍依公共危險罪將他函送。

警方調查，30日上午11點20分，蔡男開車行經北斗鎮地政路110巷路口，與黃姓男子駕駛的自小客車擦撞，蔡男竟未停下處理直接駛離事故現場；黃男隨即前往北斗派出所報案，警方循車牌查出肇事車輛車主為蔡姓小隊長的妻子，因此立即通知到案說明。

蔡男於中午12點半左右陪同妻子到案，並於12時41分完成酒測；蔡男坦承當時是他開的車，是出門掃墓後回家，但強調行車過程中，沒印象有與其他車發生擦撞，不知情所以才沒有停下來處理；警方依法對他實施呼氣酒測，他則指是開車回到家後一邊做菜、一邊吃午餐且有飲酒，所以酒測值才會那麼高。

這起擦撞屬A3事故，僅車損、無人受傷，對於蔡姓小隊長說法，北斗警方依《道路交通管理處罰條例》肇事逃逸相關規定開單告發，另針對蔡男說法，是否已涉犯《刑法》185-3條公共危險罪酒駕？考量相關事證雖未臻確定，訊後仍依規函送彰化地方檢察署偵辦。

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