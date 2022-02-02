雜誌精選》把逆境當成旅程的燃料

日本知名詩人宮澤賢治曾說：「我們必須擁抱痛苦，把它當成繼續旅程的燃料。」工作中，往往不會永遠一帆風順，你可能會遇到棘手的問題、難相處的同事，或是特別吹毛求疵，不停要求修改的客戶。然而，逆境的出現，往往伴隨著成長的機會。採用以下六種方式，可以讓你從逆境中成長：

1.擁抱逆境。管理顧問葛雷森（Brent Gleeson）在富比士雜誌（Forbes）指出，當生命狠狠地出拳將你擊倒，比起否認問題的存在，或者重回自己的舒適圈，更好的方法是面對目前真實的情況，找出根本的原因、負起該負的責任，然後開始解決問題。

2.練習疼惜自己。處在困境當中時，人們常常忘了要給自己同理心。當你決定擁抱逆境，下一步便是多疼惜自己。讓自己的情緒更加健康，同時給予自己能夠爬起來往前走的勇氣。

除了自己的情緒，你也可以試圖去理解他人的感受。當環境出現變動，每個人都會感到焦慮。你可以適時地關心身邊的同事正面臨什麼挑戰，並且問他們現在的感受，這也能讓你有更好的人際關係。

3.控制情緒。一個人如果不控制自己的情緒，就會被情緒控制。觀察自己被某事或某人激起某種情緒時，身體有哪些反應。了解自己，而且隨時警覺，藉此削弱自己被情緒擺佈的機會。若是遇到衝突，比起立刻發脾氣，或是刻意迴避，你可以提醒自己先靜下心來，釐清整件事後，再找出最好的處理方法。

4.請「幽默感」當盟友。這不是要你忽視問題，而是在最需要正面情緒時，能有正面情緒。研究顯示，當一個人處於逆境之中，抱持正面的態度，會幫助他在思考問題與解決方法時，更具有彈性。

5.進行有益健康的活動。有益身或心的健康皆可，例如，打坐、運動、注重飲食，都有助於減壓，以及讓思緒更為清晰。負面情緒不會幫助你做出好決定，理性思考才能。

6.清掉亂七八糟的東西。逆境提供了斷捨離的機會，例如，追求意義不大的目標、浪費金錢買了用不到的商品，以及那些並不會為我們好的朋友。該適時丟掉這些包袱往前走了。

也許逆境不會那麼容易就結束，但抱著正確、健康的心態，保持耐心，冷靜下來，就是繼續向前邁進的開始。

(本文摘自《EMBA 世界經理文摘426期》)