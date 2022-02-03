我國冬奧參賽選手黃郁婷穿中國隊服引發爭議，她今日以「感謝教育部潘部長來電轉達蔡總統以及行政院蘇院長關懷之意及替我們加油」，試圖為自己脫身，不過教育部今天表示，潘文忠今天打電話為每個選手加油，但對於黃郁婷部分，完全沒有觸及她穿中國隊服一事。

對於黃郁婷今天在臉書的發文，教育部特別發出澄清稿指出，潘文忠於今日下午3時許致電代表我國出賽2022年冬季奧運的3位選手，包含雪橇選手林欣蓉、滑雪選手何秉叡、競速滑冰選手黃郁婷（另滑雪選手李玟儀於前往北京航程，預定明日抵達，尚未聯繫）。

教育部說，潘部長特別向3位選手轉達總統及蘇院長的關懷之意，為參賽的選手加油打氣，並關心在比賽當地的生活起居，也提醒選手們要做好防疫，照顧好自己的健康，為自己及台灣爭取最好的成績。

據本報了解，對於今天黃郁婷在臉書發文，教育部為避免外界誤解，因此特別發出澄清稿表示，潘文忠致電我國每位參加冬奧的選手，純粹是替他們加油，沒有要為黃郁婷穿中國隊服解套之意。