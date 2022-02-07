競速滑冰女將黃郁婷訓練時穿大陸隊制服自拍照片，意外在兩岸網民間炸鍋，對此，資深媒體人黃暐瀚表示，羽球好手戴資穎在2017年為了參加台灣的世大運，放棄可以爭取世界排名積分的世界錦標賽，他不禁表示「戴資穎讓台灣人感動」。

黃暐瀚今（7日）在臉書發文表示，今天下午4點25分，「中華台北」的黃郁婷，就要在奧運的滑冰競速項目出賽了，自己必須坦白說，他對黃郁婷比賽的關注，不如去年東京奧運郭婞淳、戴資穎出賽的情況。

對於運動是否有國籍之分，黃暐瀚直言，政治、軍事都分國籍，代表國家的運動選手，也分，黃強調，黃郁婷是「國家代表隊」，甚至還是掌旗官，代表中華民國，用「中華台北」的名義出賽，「她不只代表她自己」。

黃暐瀚稱，記得2017那年，戴資穎為了讓世界看見台灣，放棄可以爭取世界排名積分的世界錦標賽，跑回台灣參加世大運嗎？黃指出，因為戴資穎不是為了自己，戴甚至犧牲自己，只為了讓世界看見台灣，想到此事黃暐瀚不禁說「戴資穎讓台灣人感動」。