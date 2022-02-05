41歲男星范植偉早年以「文藝青年」的形象出道，外型憂鬱帥氣，曾被女性選為性幻想對象第三名，生動的演技也備受肯定，23歲就憑電影《鹹豆漿》獲第24屆法國南特影展影帝，獲封「梁朝偉第二」，可惜因爆料舊愛的初夜隱私而重創形象，現在演藝事業一蹶不振，還被拍到在火鍋店打工。

范植偉從華岡藝校戲劇科畢業後，因接拍名導張作驥的電影《黑暗之光》打開知名度，再以主演的電影《鹹豆漿》榮獲法國南特影展影帝，那一年他才23歲，可說是年少成名，接著又以電影《美麗時光》入圍金馬獎最佳男主角獎，成為影壇中的當紅炸子雞。

不過，范植偉2010年愚人節竟在臉書消費前女友王心凌，被外界罵到臭頭，原本大有可為的演藝事業跟著受牽連，只好到大陸另謀生路，無奈闖不出名號，2018年黯然回到台灣，定居在家鄉淡水，卻被《鏡週刊》踢爆每月收女學員3000塊「菜金」，要求上料理課需帶4個便當，2天1夜的課程得在他家過夜等，形象再度受到影響。

過沒幾個月，范植偉又被《聯合報》報導在火鍋店、超商打工，他表示收過不少劇本，因不符合期待而推掉，希望未來能簽到經紀公司並拍好戲。

點開范植偉的微博，雖然有95.7萬粉絲，但每篇PO文的按讚數都只有個位數，而他的外型變化也甚大，從早期的憂鬱小生變成髮際線很高的福態大叔，嚇壞不少網友。