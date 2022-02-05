藝人小嫻（黃瑜嫻）曾與何守正擁有6年婚姻，沉澱一段時間後，2020年8月認愛男星金剛（李信樵），不但時常在社群平台放閃，小倆口還一起打拚雞翅副業，感情相當穩定，小嫻也透露去年春節返家時爸爸特地關心金剛，預計今年年後會帶男友回家見父母。

根據《三立新聞網》報導，小嫻尚未帶金剛回雲林老家探望父母，不過爸爸曾在去年春節問「金剛呢？」，所以年後打算正式介紹男友給爸爸認識；金剛表示不會緊張，反而比較期待，也做好被黃父出考題的心理準備。

小嫻、金剛把在墾丁發展的雞翅副業經營得有聲有色，看準網路商機推出宅配服務，讓全台民眾不用出門也能嚐到好味道，今年農曆春節也不打烊，初二、初三、初四都在墾丁大街擺攤，並在臉書開直播，同步分享給網友觀看。

不過，小倆口也跟其他情侶檔一樣，會遇到吵架、磨合的問題，像是兩人都很完美主義，為了讓事情更好而常常大吵，但金剛和小嫻現在已達成不再吵架的共識，還甜蜜地宣布：「如果有發現我們兩個在吵架的人，可以免費獲得一包雞翅哦」，閃瞎一票網友。

金剛、小嫻已穩定交往1年多，先前被問到是否有更進一步的計畫，小嫻和金剛異口同聲地表示，先把現在的生活過好，儀式性的東西不是重點，「能在一起就很開心了」。