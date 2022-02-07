根據DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》的調查，30歲的人最後悔的事情前三名就包括： 過早買房＆買車、太早結婚和沒把身體顧好。

剛過完九天春節連續假期恢復上班，相信很多女生面對長輩親友的垂詢已經感到厭倦。不是催婚，就是催生，「怎麼還不趕快結婚呢？」「什麼時候要生小孩？」「為什麼還沒買車、買房？」面對這些聲音，會勇敢做自己還是打算將就了呢？ 《KEYPO大數據關鍵引擎》的調查，30歲的人最後悔的事情前三名就包括： 過早買房＆買車、太早結婚和沒把身體顧好。

30＋的女生應該更有自信，相信自己的選擇，做自己的主人，好好愛自己!HH私密系列代言人楊丞琳之前在影片中自我檢視成長的心境，就說出：「很多人都說要做自己，但我可以把它理解為妳愛自己、對自己好，然後相信這個行為不是自私的，妳散發的東西也會感染到旁邊的人，就會形成一個正向的狀態。」現在相對的就會比較能夠去學習放鬆，比起以前，比較懂得愛自己、選擇對自己身體好的。

超人氣旅英人氣作家 馬克太太面對愛情，她覺得女生不該將就! 「愛之所以能長久，是兩人望著同目標前進，若犧牲來成就愛情，哪天也得犧牲自己成全別人。」勇敢做自己或許很累，但「荊棘的道路總是特別難走，也會走的孤單，但那是摘果實必經的道路。」就是因為自己走過，也心疼正在人生道路上徬徨的30＋女生們，日子是掌握在自己手裡，不是別人嘴裡!

女性私密保養品牌HH草本新淨界也打出30歲的選擇題：「我」就是最佳解，鼓勵女性好好愛自己，並在開春就推促銷活動。