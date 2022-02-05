立法院外交及國防委員會召委、國民黨立委陳以信近日前往美國華府進行訪問，期間駐美代表蕭美琴協助安排行程，兩人也一同用餐。陳以信在臉書透露，因為自己與蕭美琴都是台南人的關係，餐敘期間難免聊到台南的事情，結果對方突然詢問是否會回台南選舉，陳以信則反問會不會回台灣參選，蕭美琴當下則說「抵死不從！」

陳以信昨（4）日在臉書表示，這趟前往華府國會的外交之所以能夠成功，有一半要感謝蕭美琴協助，指出在三天的行程中，蕭美琴順利安排5位聯邦眾議員與3批資深國會助理會面，顯見其國會功夫下得深，自己也透過人脈與3位聯邦參眾議員見面。

陳以信透露，自己甚至還巧遇了3位參、眾議員，其中1人先前有過互動，另外2位則是新認識的朋友，「日後都可繼續經營」。陳以信說，國會工作是一點一滴累積而成，可惜過去兩年因疫情無法前往美國，否則多走就會有更好成績。

陳以信表示，因為自己是立法院外委會召委的關係，蕭美琴在雙橡園宴請自己時也安排讓各組組長進行處務會報，顯示對立法院的尊重，讓陳以信大讚對方「當過立委的駐外代表果然不一樣！」

除此之外，陳以信指出因為他與蕭美琴都是台南人，餐敘中也當然談到台南相關的事情，蕭美琴突然問他「今年是否要回台南選舉？」陳以信則反問「是否今年要回台灣選舉呢？」結果蕭美琴馬上說「抵死不從！」不過陳以信也接著說「只怕到時由不得妳！」讓整桌人全都笑出來。