國民黨台南市議員謝龍介10日宣布投入台南市長初選，震撼政壇。他今天親自接受訪問時指出，對於國民黨原本的腹案不知道，無也法臆測，如果有好的人選就協調，大家談談看。郭正亮透露，國民黨原本是安排陳以信參選台南市長，但要不要辭不分區立委以表示決心？

國民黨中常會9日通過黨內直轄市長提名辦法，台南市議員謝龍介10日拋出震撼彈，宣布投入台南市長初選，聲稱願意接受黨內協調機制，台南市地方黨部卻感錯愕，私下表示原已有屬意人選，現在要傷腦筋。

謝龍介10日接受《新聞大白話》訪問時表示，他不會到車站等火車，「我要去大廳買車票」。他認為，國民黨不辦初選了，會透過協調，協調不成就透過其他機制。至於國民黨原本的腹案，謝龍介稱不知道，無也法臆測。如果有好的人選就協調，大家談談看。

郭正亮透露，國民黨原本是安排陳以信參選台南市長，不過黨內參考民調要讓人服氣。如果真的是陳以信選，就要表達決心，這時陳以信要不要辭不分區立委？

主持人補充，陳以信如果辭去不分區立委，是由吳敦義遞補，吳敦義如果又放棄，就是謝龍介遞補。謝龍介認為，有更強的明星願意來（台南市），對台南市議員的選舉也是一件好事。

至於國民黨台南市黨部對謝龍介參選感到錯愕，黃暐瀚則認為，如果國民黨台南市黨部不知道謝龍介想選，那還當什麼地方黨部？