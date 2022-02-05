結婚是兩個家庭的事，不過每個家庭都有不同的習慣或價值觀，在過年團圓的日子，來自不同家庭的人聚在一起，相處時往往會有許多看不順眼的地方需要磨合。有網友就抱怨弟媳都不幫做家事，大罵「有公主病？」，貼文一出鄉民們反而覺得這位大伯管太多。

一名網友在PTT上發文抱怨，他跟他弟結婚後都是住外面，只有偶爾假日會回家，他弟的老婆嫁過來3年完全沒下過廚，弟媳在她娘家也都是坐等吃那種，不然就外送解決，在娘家這樣就算了，原PO超不爽的表示，每次他們全家的家庭聚餐弟媳都沒有幫忙過，就是一到家打聲招呼後，坐在那邊看電視等著吃飯。

原PO解釋，其實不是要求弟媳要幫忙煮，而是一個感覺，弟媳都不會主動，幫忙擺個碗筷也好，原PO接著抱怨，他弟也只會暗示弟媳去問看看有沒有需要幫忙的，但她都無動於衷，最後只有原PO老婆在幫忙， 質疑「這樣有問題嗎？還是有公主病？」。

貼文一出引起討論，想不到許多人都認為原PO管太多，「別人的老婆輪的到你管？」、「先管好你自己的弟弟吧」、「你老婆幫忙是你老婆願意，她大可一起擺爛坐著等吃啊？有問題嗎？我是媳婦也是媽媽，我覺得沒問題」、「沒問題，你弟都沒說話了」、「幫忙標準我只會用來要求我弟，不會要求他老婆耶」、「你撈過界了」、「好小心眼的大伯」、「弟媳是把你家當自己人啦，跟弟弟一樣不用幫忙，感覺很融入你家庭，很好啊」。