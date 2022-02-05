美國海軍陸戰隊(USMC)宣布，「強斯汀15世准士」(Lance Cpl. Chesty XV)服役期滿，即將由「強斯汀16世新兵」(Chesty XVI)接任。這裡所說的准士與新兵都是英國鬥牛犬(English Bulldog)，那是美國陸戰隊的象徵動物。

軍事網(Military.com)報導，美國陸戰隊在上周四發布新聞稿，「強斯汀15將服役到今年夏天，之後會由新的鬥牛犬幼犬來披掛身為陸戰隊代表的披風，目前已經開始對強斯汀16世訓練。

在第一次世界大戰期間，美國陸戰隊第6團第1營因作戰勇猛，獲得了「惡魔犬」(Teufel Hunden)的外號。據說該營陸戰隊員奉命在貝洛伍德戰役(Battle of Belleau Wood)期間佔領一座小山，由於擔心敵軍施放芥子氣，陸戰隊員全體戴上防毒面具衝鋒。他們衝上高地時，臉上都被面具遮著，而且熱得冒汗，嘴裡不冒冒出白煙，眼神裡布滿了血絲，而且作戰勇猛。據說德軍被這批部隊嚇到了，在電文中稱「遭到了傳說中的地獄犬襲擊」。之後就以此事為契機，選出英國鬥牛犬作為美國陸戰隊的吉祥動物。

早期的陸戰隊鬥牛犬名字還沒有固定，曾經取名叫雄鷹(Eagle)、大地(Globe)和大錨( Anchor) 。不過到了1957年，為了表彰陸戰隊司令劉易斯「強斯汀」普勒中將(Lewis “Chesty” Puller)的貢獻，決定將鬥牛犬就他的外號「強斯汀」為名，從那時起，已有 15代的鬥牛犬取這個綽號。

普勒中將是史上獲得最多勳章的海軍陸戰隊員，服役37年的生涯中，獲得5枚海軍十字勳章、1枚美國陸軍傑出服務十字勳章和銀星勳章。強斯汀是「挺胸者」的意思，稱讚普勒中將一直勇往直前。

目前海軍陸戰隊還沒有發表新鬥牛犬的照片，但是卻提到強斯汀15世將會花費3年的時間教育年輕16世，好好傳承成為海軍陸戰隊吉祥動物的秘訣。

新聞稿還說，強斯汀15世在退役後，將會被他的前任照護者收養。