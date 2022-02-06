沒想到昔日的明星後衛肯巴沃克，如今竟然落到如此悲慘的地步！根據《紐約郵報》記者柏曼6日爆料，尼克有意在今年交易截止日前夕，把肯巴沃克交易出去，藉以清出空間給雷迪許可以登錄，沒想到就算尼克只索討次輪選秀權，都沒球隊願意換來肯巴沃克。

主因在於今年才31歲的肯巴沃克，待在尼克的績效實在太爛，本季場均12.0分、3.4助攻與3.3籃板皆屬生涯新低，前場出戰國王比賽還沒有得分進帳，實在很難想像這是去年耶誕節曾拿44分、9籃板及8助攻的球員，表現起伏實在太大了。

問題就在肯巴沃克前年夏天曾接受膝蓋治療，讓他整整休息12周時間，儘管在他傷癒歸隊之後，表現就開始打折扣了，塞爾提克也在去年夏天把他交易到雷霆，雷霆沒多久就跟他買斷合約，肯巴沃克也跟尼克簽下兩年1800萬美元的合約。

結果本季才打沒多久，尼克總教練席波迪就把肯巴沃克徹底「冷凍」，原因是他的狀態太不理想，不過隨後因為「飆風玫瑰」羅斯受傷缺陣，席波迪才無奈讓肯巴沃克重新先發上場，可惜他的表現仍不理想，尼克才會想要趕緊把他交易出去。