NBA 2021-22球季的交易截止日將在2月11日凌晨到來，關於籃網隊球星哈登（James Harden）被交易的傳聞不斷，球隊總教練奈許（Steve Nash）在7日對金塊賽前強調，球隊目前沒有交易哈登的計畫，也透露哈登一直告訴他，自己想留在布魯克林。

奈許表示：「我有跟哈登聊過，他想待在這裡，希望儘可能待久一點，我相信外在這些聲音並不會改變這個想法。我們會和哈登一起建立這支隊伍，也相信在哈登幫助下有機會贏得冠軍，這點不會改變，在我們的休息室、大家的對話，交易傳聞不過是外面的傳言。」

季外哈登拒絕3年1億6100萬美元續約，這個球季後他有不同選擇，第1是可以執行下個賽季4740萬美元的球員選擇權，假如拒絕球員選擇權，可以和籃網簽下價值2億6980萬億美元的5年合約。

ESPN指出，奈許在和媒體說明哈登續留籃網時的態度相當有自信，他補充：「從去年夏天，哈登就不斷重申自己想留在布魯克林，我們也一直表示希望他在籃網隊，因為有他在才有最好的獲勝機會，這樣的想法並沒有改變。」