今天在NBA場上籃網以104：124慘敗金塊，吞下一波8連敗，目前戰績掉到東區第7，此戰籃網主將哈登(James Harden)和杜蘭特(Kevin Durant)都未上場，就算厄文(Kyrie Irving)拿下27分也無力扭轉戰局，尤其在第三、四節籃網分別只取得16和13分，幾乎遭到對手輾壓。

厄文此戰上場多達41分鐘，得到27分5籃板11助攻1抄截3火鍋，不過投籃命中率只有38.5%，外線33.3%，場上正負值-19，相當低落，另外葛瑞芬(Blake Griffin)貢獻19分、米爾斯(Patty Mills)14分，在金塊這邊主將約基奇(Nikola Jokic)砍下27分12籃板10助攻大三元。

上半場比賽籃網火力還足以和金塊抗衡，僅以75：76落後1分，但到了下半場風雲變色，籃網全隊手感相當差，多次被金塊打到喊暫停，在第三節末段籃網已經落後多達20分，最後一節雖然一度追到剩10分差，但隨後被打出8：0攻勢，讓比賽提前進入垃圾時間。