根據費城記者傑森杜馬斯10日爆料，七六人與籃網正在討論班西蒙斯、「大鬍子」哈登互換交易，可是籃網希望七六人能夠加入馬克塞、賽布爾兩名球員當作籌碼，卻因七六人拒絕送走馬克塞暫時觸礁，目前籃網提出其他交易條件，期盼趕在今年交易截止日前完成。
目前籃網提出的最新交易條件，將是拿出哈登與米爾斯，跟七六人換來班西蒙斯、賽布爾、塞斯柯瑞與德拉蒙，不過七六人又陷入猶豫階段，因為他們也不太想把塞斯柯瑞送走，接下來就看兩隊能否在11日凌晨4點，也就是本季交易截止前達成協議。
《ESPN》記者溫霍斯特最近在節目中表示，籃網與七六人正在談判當中，接下來就看必須要在班西蒙斯、哈登兩人以外，加入多少其他球員當作籌碼，「我不能保證交易可在明天達成，但事情正朝那個方向前進，我也無法告知哈登到底有多希望完成交易。」
畢竟七六人與籃網這筆大交易，將會牽動接下來自由市場的走向，各隊都在等待兩隊做出最後決定，目前比較符合現實考量的交易內容，還是籃網用哈登交換班西蒙斯、賽布爾與塞斯柯瑞，接下來就看七六人是否願意點頭答應，讓哈登能到費城打球了。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。