根據費城記者傑森杜馬斯10日爆料，七六人與籃網正在討論班西蒙斯、「大鬍子」哈登互換交易，可是籃網希望七六人能夠加入馬克塞、賽布爾兩名球員當作籌碼，卻因七六人拒絕送走馬克塞暫時觸礁，目前籃網提出其他交易條件，期盼趕在今年交易截止日前完成。

目前籃網提出的最新交易條件，將是拿出哈登與米爾斯，跟七六人換來班西蒙斯、賽布爾、塞斯柯瑞與德拉蒙，不過七六人又陷入猶豫階段，因為他們也不太想把塞斯柯瑞送走，接下來就看兩隊能否在11日凌晨4點，也就是本季交易截止前達成協議。

《ESPN》記者溫霍斯特最近在節目中表示，籃網與七六人正在談判當中，接下來就看必須要在班西蒙斯、哈登兩人以外，加入多少其他球員當作籌碼，「我不能保證交易可在明天達成，但事情正朝那個方向前進，我也無法告知哈登到底有多希望完成交易。」

畢竟七六人與籃網這筆大交易，將會牽動接下來自由市場的走向，各隊都在等待兩隊做出最後決定，目前比較符合現實考量的交易內容，還是籃網用哈登交換班西蒙斯、賽布爾與塞斯柯瑞，接下來就看七六人是否願意點頭答應，讓哈登能到費城打球了。