桃園市長鄭文燦今主持防疫會議，他提及桃園目前有2條傳播鏈，包括遠雄自貿港亞旭電腦群聚案、日翊物流群聚案，亞旭電腦群聚案已在收尾階段，而日翊物流群聚案目前發展中，市府廣設社區採檢站，以揪出隱形傳播鏈，昨天社區採檢站共採檢2472人皆為陰性。

桃園疫情自1月4日起延燒至今已1個月，市長鄭文燦今主持防疫會議，他表示，社區採檢站總計採檢8萬9993人，有146人確診，其中134人為匡列採檢確診、12人是自主採檢確診，陽性率0.16，顯示疫調、匡列、隔離、消毒這套方法是有效且必須的。

鄭文燦說，2年的防疫經驗得出疫調、匡列、隔離、消毒仍是防疫的基本手段，這1個月已經採檢近9萬人，其中有12人是自主採檢找出來的，假如沒有社區採檢站，就會形成隱形傳播鏈，所以廣設採檢站是必要的。

鄭文燦提及，亞旭電腦群聚案主要確診者皆為外籍移工，採取後送至集中檢疫所14天，共有453人分2批採檢，4日二採有24人陰轉陽確診，6日還有一波二採，待採檢結果出爐會再公布。從1月4日起桃園總共後送2649人到全台共29家集中檢疫所，近期陸續解隔，目前僅剩下425人。

談及日翊物流群聚案，鄭文燦指出，市府採取2種隔離方式，和確診者近距離、同職場的員工有250人、同住家人17人，進行14天居家隔離，今天要進行二採，如果有新增確診個案會再進一步做疫調。另外有920人採取在家居隔，7日將進行二採，用採檢結果來判斷風險高低。

鄭文燦提醒，明天還加開1天免預約、隨到隨打疫苗接種站，提供BNT、高端疫苗，無論1、2、3劑都歡迎民眾踴躍接種。此外因應開學、開工準備，高國中小維持11日開學，只有公私立幼兒園延至14日開學，根據統計有1萬6418名教職員尚未預約第3劑疫苗接種，將在8日早上8點起，於8所學校辦理教職人員疫苗第3劑的接種計畫。

鄭文燦表示，市府員工在7日開工日前，所有單位只要有在市府大樓進出的員工都要完成第2次快篩，而防疫第一線人員不論有沒有在市府大樓工作也要一併進行2次快篩，而市府大樓今天也將進行開工前的清消作業。

另外，鄭文燦說，年後入境高峰已結束，防疫旅館有1家沒有滿載，它有130個房間要轉型為加強版防疫旅館，可以收治輕症、降低醫院負擔，疫情傳播速度很多，不過大部分以輕症為主，很多是無症狀的，呼籲民眾趕快打第3劑疫苗，市府也會持續進行社區採檢，用多元的防疫手段阻斷傳播鏈。