北市明起至11日開放3處高端疫苗接種站 2萬899人預約BNT 15:442022/02/06 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 為因應疫苗施打覆蓋率，台北市7至11日開放高端疫苗3處現場掛號，另外，在2月4、5日重啟北市疫苗預約系統預約BNT疫苗7至9日接種。圖為民眾接受疫苗注射。（資料照，鄭任南攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市衛生局表示，7至11日將再提供高端疫苗追加劑共6778個名額。（北市衛生局提供／游念育台北傳真） 為因應疫苗施打覆蓋率，台北市7至11日開放高端疫苗3處現場掛號，另外，在2月4、5日重啟北市疫苗預約系統預約BNT疫苗7至9日接種。 北市衛生局表示，7至11日將再提供高端疫苗追加劑共6778個名額，2月7至9日台北車站、義信禮堂，及2月9日至11日於捷運松山站等3處中型接種站開放現場掛號，符合資格民眾別再錯過。 北市衛生局指出，2月4至5日加碼開放BNT疫苗預約，共計2萬899人完成預約登記，今(2／6)發送簡訊通知，北市衛生局提醒符合資格民眾依預約時間於2月7日至9日前往接種。 #高端 #BNT #北市 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。