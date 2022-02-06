北市衛生局表示，7至11日將再提供高端疫苗追加劑共6778個名額。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

為因應疫苗施打覆蓋率，台北市7至11日開放高端疫苗3處現場掛號，另外，在2月4、5日重啟北市疫苗預約系統預約BNT疫苗7至9日接種。

北市衛生局表示，7至11日將再提供高端疫苗追加劑共6778個名額，2月7至9日台北車站、義信禮堂，及2月9日至11日於捷運松山站等3處中型接種站開放現場掛號，符合資格民眾別再錯過。

北市衛生局指出，2月4至5日加碼開放BNT疫苗預約，共計2萬899人完成預約登記，今(2／6)發送簡訊通知，北市衛生局提醒符合資格民眾依預約時間於2月7日至9日前往接種。