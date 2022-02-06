彰化縣政府在八大生活圈都設置COVID-19家用快篩DIY衛教諮詢站。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

春節年假長達9天已到尾聲了，期間親友拜訪走春、出遊，南來北往人群頻繁移動，彰化縣政府6日呼籲各公私立機關春節年後上班第一天，主動啟動全員健康管理，若出現呼吸道症狀，並未打滿第2劑疫苗、自疫情風險區返鄉者，都請進行家用快篩檢測。

彰化縣衛生局表示，近期國內疫情發生機關群聚事件，千萬不可大意，尤其出現呼吸道症狀，未打滿第二劑疫苗或接種未滿14天、來自高風險場域工作者、接獲疫情警示簡訊或曾與確診者足跡重疊者，都請主動進行家用快篩檢測，可就近至診所領取家用快篩試劑、看診，或至彰化縣八大生活圈開設家用快篩衛教諮詢站，由專業醫事人員指導並進行檢測。

彰化縣長王惠美表示，完成採檢後，民眾須回報篩檢結果給原發放試劑的診所。若私人機關團體要主動為員工健康把關，可由彰化縣衛生局媒合醫療機構至機關或至本縣八大生活圈家用快篩衛教諮詢站指導檢測，相關費用則由機關團體支付。

彰化縣衛生局長葉彥伯也提醒，若快篩檢測結果為陽性時，切記莫慌張、先做好居家隔離，通報原發放試劑之診所或主動通報彰化縣衛生局，由衛生局安排後續進一步PCR檢測事宜，前往採檢時須戴好口罩，千萬不要搭乘大眾運輸交通工具。

彰化縣和美鎮全通群漁具公司老闆蔡聰錫6日已率先響應，準備大量的快篩劑，提供110多名員工進廠上班前快篩。議員賴清美表示，蔡老闆在和美鎮開設公司已有50年之久，生產釣具全部外銷到國外70多個國家，是台灣之光。公司有90多名本國籍與20多名外國籍員工，採取嚴格防疫的作法特別棒。