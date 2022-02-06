一名女網友分享一段短片，只見畫面中有一碗湯麵，但她不是在吃麵，而是用竹筷將麵條編織成「迷你麵圍巾」，讓不少網友笑喊「媽媽在你後面，她很生氣」，也有人求問麵條到底加了什麼，居然泡在湯裡也沒有糊掉，讓人好奇口感如何。

該名女網友手拿竹筷，把麵條當毛線，熟練的將泡麵串起，織出一條「迷你麵圍巾」。（圖／翻攝自Dcard）

一名女網友在網路論壇Dcard貼出一段12秒的短片，以第一人稱視角拍攝，只見她雙手各拿一支竹筷當編織棒，把麵條當毛線，搭配牙籤當勾針棒，熟練的把麵條串起，且動作專業、不馬虎，織出一條約20公分的「迷你麵圍巾」。

不少網友看完也大笑，「不要玩食物」、「媽媽在你後面，她很生氣」、「你是不是在隔離」、「可能是等老公回家順便織碗麵」、「咬起來一定很有嚼勁」、「真的是純手工」、「吃的不是麵，是成就感」。

也有網友看到麵條有一半都泡在湯裡，卻沒有糊掉，紛紛猜測麵條到底加了什麼，「感覺是蒟蒻麵，泡不爛，還會QQ的」、「看湯的顏色我猜應該是螺獅粉」、「哪家麵那麼有韌性？求推薦」。