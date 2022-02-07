倫敦大學網站一篇關於蔡英文博士論文的聲明，在近日掀起網友熱議。追查「論文門」已久的資深媒體人彭文正6日再度表示，自己和論文門團隊，將召開國際記者會回應倫敦大學聲明，且這場國際記者會目前已在盡速籌備，將來一定會公開舉行。

彭文正6日在其主持的政論節目「政經關不了」表示，過去在2019年曾開過一場記者會，但當時關注論文門的人不多，因此來的人不多，當時還被現在已是駐德大使的謝志偉消遣，不過，彭文正說，謝志偉不知道的是，這支記者會影片至今已經有70多萬的點閱。

彭文正續指，倫敦大學的這篇聲明，將代表整件事推進到「論文門2.0」時代，同時，他也感嘆，台灣的媒體很可憐，因為近3年來沒有人去問英國倫敦大學，蔡英文的論文到底在哪裡？為何圖書館沒有論文，卻還能頒發博士學位？

對於有網友奉勸自己收手，不要再和蔡政府惡鬥，因為鬥不過「國家機器」，彭文正坦言，不論自己面對的是英國、美國還是台灣的國家機器，都鬥不過論文門團隊手裡的證據，這些證據已經全部被保存，大家現在看到檯面上的事證，只佔整體7成，還有3成的證據，團隊始終沒有拿出來，因為拿出來就可能會被相關人等竄改。

最後，彭文正強調，自己和論文門團隊，將召開國際記者會回應倫敦大學聲明，且這場國際記者會目前已在盡速籌備，將來一定會公開舉行。