李明川日前上衛視中文台《一袋女王》，分享太白目惹火人、如何讓對方消火的秘招。他說，之前過年回雲林老家唱卡拉OK，沒認出「有力人士」親戚，還白目惹火對方，結果對方祭出水果招待吃到飽，就是要看白目的他何時會認出來，嚇得李明川差點腿軟。

李明川表示，他每年過年都會回雲林老家，過年既定行程第一天就是打麻將，第二天拜年，第三天則會去卡拉OK歡唱，做為回老家過年的結尾。而在大廳唱歌的規則是，每一桌寫歌單點歌，再一桌一曲輪流上去唱歌，當天現場總共有4桌客人，每次輪到第4桌唱歌時，對方總是不按規則會多唱好幾首歌，前面兩次李明川都忍了下來，到了第3次他終於忍不住，用假裝對方聽不到的音量抱怨說「不是每桌輪流唱完一首就該下來了嗎？是我搞錯了嗎？怎麼會這樣」，講完還眼睛看向第4桌。

沒想到對方那桌有位穿著低胸緊身套裝的漂亮女生竟然跟他眨眼打pass，沒多久服務生就送來一盤水果，說是對方請他們吃，李明川心想算對方識相，基於禮貌就拿著飲料過去說聲謝謝。

到了隔壁桌，雙方一陣言語往來後，對方問李明川說：「我們剛剛唱得怎麼樣？」沒想到李明川竟然很老實回說「還可以啊」，接著對方又問剛剛的水果好吃嗎，李明川不改直白地回說：「水果不就這樣嗎？」緊接著服務生就在對方那一桌上了7、8盤一模一樣的水果，對方竟然說：「好吃你就多吃一點，現在把這些水果吃完！」聽完這些話李明川才發現氣氛有點不對勁，開始從腳底發麻到頭頂，還有點腿軟，趕緊使眼神請同桌親友去搬救兵。

還好親友也算機靈，立刻回家請了伯公出馬。伯公一到現場立刻熱烈跟對方打招呼，還要李明川趕快叫對方叔叔，李明川這才知道原來這位地方有力人士也是自家親戚，而且每年掃墓時都會見到，只是親戚太多李明川總是認不得，所以才對這位叔叔如此陌生，至於為何要搞這一齣，原來對方是想看有點白目的李明川到底何時才能認出他。