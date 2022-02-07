多數上班族都會給父母孝親費，作為退休父母的生活費之用，不過孝親費用的多寡因人而異，通常是量力而為。不過卻有女大生表示，自己媽媽提出工讀的3萬元薪水全上繳，再領每月2000元的生活費的「孝親方案」，讓她大嘆「真後悔讓家人知道自己有打工。」

該女網友在Dcard討論區PO文表示，自己就讀新北市某大學，老家則在鄉下，雖然住在學校宿舍省下大筆房租開銷，但新北市的物價與鄉下老家根本沒辦法相比，每月只有2000元根本不可能生活。然而原PO母親表示若不把薪水繳給她管理，就是不孝、不懂父母辛苦養育之恩等等，以情緒勒索的言語要求原PO必須將薪水上繳。讓原PO相當無奈，表示現在才剛開始工作半年，幾乎沒什麼積蓄沒辦法直接撕破臉離家，只能打算先忍耐到未來升遷，加薪了以後仍只給母親一樣的薪水，才比較能夠存錢。

女網友在Dcard上PO文抱怨。（圖／翻攝自Dcard）

對此許多網友都為原PO打抱不平，認為她母親的想法需要教育，甚至認為她也並非缺錢，而是想藉此來掌控子女，滿足自己的控制欲「我每個月會給她2000，反正她也覺得2000你就能活了不是嗎？」「你媽對於不孝的定義有點奇怪欸」「孝順有好多種，但千萬不要愚孝」。

有網友建議可以在過年時包一個大紅包來取代每月孝親費，能讓父母更有感。（示意圖／shutterstock）

也有網友以自身經歷，建議原PO可以每個月回家帶父母吃大餐、過年時包一包大包的紅包，用「距離產生美感」，平均下來每個月其實孝親費花不到5000元，但父母都對外說她很孝順。另外也有男網友表示自己也是將薪資全數上繳，每個月拿一萬生活費，等到他結婚父母一次將他多年薪資歸還，讓他因而存下一大筆錢。建議原PO可以跟父母討論上繳薪資的用途，不要和家人因此就把關係鬧僵。