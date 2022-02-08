薪水難漲，台灣許多大學生、甚至碩士畢業生，月薪都仍在五萬以下，有網友好奇詢問，到底要什麼學歷，才可以一畢業就賺五萬以上？引起眾人討論，有過來人透露，其實學歷不是重點，只要肯吃苦，包括工地、水電，年薪百萬的大有人在，而且滿20歲就能做了，只是很少人敢做。

一名網友在網路論壇《Dcard》表示，他認識的一些長輩，有從事按摩的，一個月薪水都有六、七萬，做水電的薪水更多，有快十萬，才畢業三年，28歲年薪就破百萬了，質疑台灣現在的就業環境那麼差，到底還有什麼工作，可以一畢業就有五萬以上？

貼文引起熱議，有過來人分析，沒有好的學歷、好的科系，一畢業要賺五萬確實頗難，但除了學歷，其實肯吃苦及學習能力更重要。他曾跟一群水電工班的領隊聊天，才得知他們年收都超過200萬，而且年齡比他小，甚至還謙虛的說，他這樣算賺很少的，起點比人差，就只能更努力。

還有網友表示，水電、板模、木工的薪水都很高，至於為什麼很少人願意做？除了很累之外，跟有些人存有「職業歧視」有關，過去常聽到長輩說「要認真唸書，才不會像XXX那麼辛苦」，導致許多人出社會後只敢選擇外表光鮮亮麗的工作，然後又一邊嫌薪水少。

不少過來人都認為，只要你肯做，想要月薪超過5萬並沒有想像中難，問題在於現在大學畢業的新鮮人「肯做」嗎？而且大部分人可能都做不下去，因為覺得當學徒太操，感覺像是拿健康換錢，因此多數人都選擇可以吹冷氣的環境，領個3、4萬就好。