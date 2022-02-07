桃園公布新足跡。(市府提供)

桃園社區採檢站採檢情況。(市府提供)

桃園從1月3日機場爆發群聚感染事件後，闊別36天於開工日首度迎來「嘉玲」，但桃園市仍持續疫調不間斷，7日公布日翊物流確診者足跡僅2處，都在大溪，分別為1月25和29日的文化小吃店、以及1月27日的祥鑫商行，呼籲重疊者自主健康監測。

桃園自今年1月3日機場爆發疫情後，本土確診個案不斷增加，尤其遠雄自貿港區的亞旭電腦場一天爆66例創近月最高峰，終在春節連假結束的開工日迎來「＋0」，至今社區共引爆5條傳播鏈，其中2條確診人數甚至超過百名，包括聯邦銀行及西堤餐廳確診個案有132人、遠雄自貿港區亞旭電腦156人、錢都及加貝爾幼兒園40人、龍潭退休山友農家樂小吃店9人，相關傳播鏈皆於近日陸續收尾。

另外過年期間爆發的日翊物流已有29人確診，衛生局指出，目前仍持續觀察日翊物流案的發展狀況，6日已針對790名屬於該公司次風險區域且居住在桃園的員工進行採檢，結果均為陰性，7日再針對職場密切接觸者及確診個案家人等高風險人員共267名居隔者二採，希望透過多次採檢、多層次匡列，以早日發現個案快速阻斷社區傳播鏈進而收斂疫情。

衛生局表示，7日為春節連假後第一個上班日，特別提醒市府各單位應持續督導尚未完成篩檢的同仁完成篩檢，尤其第一線防疫工作人員，包含警消衛環同仁皆須於上班前完成篩檢，以確保防疫安全，也呼籲在上班期間，仍應彼此保持安全距離，避免群聚拜年，做好個人自身健康管理，休息用餐時，若有共用用餐區，應進行分流、分層管理，用餐前後注意保持手部清潔，用餐時也禁止交談，做好相關防疫措施，共同保障職場安全。

因應COVID-19變異株Omicron於各國迅速傳播，衛生局也呼籲符合資格民眾踴躍接種，疫苗接種14天後可以提高保護力，降低感染及重症的風險。為防止疫情擴散社區，民眾平時仍應落實手部衛生、咳嗽禮節及戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

新聞處長詹賀舜也公布案19229新增公共場所足跡，包含1月25日及1月29日曾至大溪區文化路「文化小吃店」；1月27日上午曾至大溪區大漢街「祥鑫商行」。

詹賀舜提醒，市民朋友如曾出入上述相關場所，請於足跡重疊次日起14天內，進行自我健康監測，如出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢（勿搭乘大眾運輸），同時告知醫護人員相關接觸史。