中央氣象局地震報告指出，今（7）日18：58發生芮氏規模5.5地震，震央在宜蘭縣政府南南東方41.9公里，位於台灣東部海域，地震深度33.2公里。各地最大震度宜4花4中3投3北3竹3桃3雲3苗2彰2嘉2東1高1南1。

各地震度級：

● 宜蘭縣地區最大震度4級

4級：武塔、南澳、澳花、蘇澳、牛鬥

3級：冬山、內城、宜蘭市、大同、南山

2級：頭城、龜山島

● 花蓮縣地區最大震度4級

4級：和平、太魯閣、西寶

3級：花蓮市、鹽寮

2級：秀林、銅門、水璉、西林、光復、磯崎

1級：紅葉、富里

● 臺中市地區最大震度3級

3級：梨山、德基

2級：烏石坑、霧峰

1級：臺中市、大甲、梧棲

● 南投縣地區最大震度3級

3級：合歡山

2級：奧萬大、日月潭、信義鄉、竹山、南投市、玉山、名間

1級：埔里、魚池、國姓

● 新北市地區最大震度3級

3級：新店、新北市

2級：五分山、萬里、五股、淡水

1級：雙溪、三貂角、石門

● 臺北市地區最大震度3級

3級：信義區

2級：木柵、臺北市

1級：陽明山

● 新竹縣地區最大震度3級

3級：關西、竹東

2級：五峰、峨眉、竹北市

● 桃園市地區最大震度3級

3級：桃園市

2級：三光、中壢、新屋

● 雲林縣地區最大震度3級

3級：斗六市

2級：草嶺、古坑、土庫、麥寮、四湖、水林

● 苗栗縣地區最大震度2級

2級：南庄、鯉魚潭、三義、竹南、苗栗市

● 新竹市地區最大震度2級

2級：新竹市

● 彰化縣地區最大震度2級

2級：員林、大城、彰化市

● 嘉義縣地區最大震度2級

2級：阿里山、番路、民雄、太保市

1級：大埔、義竹

● 嘉義市地區最大震度2級

2級：嘉義市

● 基隆市地區最大震度1級

1級：基隆市

● 臺東縣地區最大震度1級

1級：長濱、成功、海端、利稻、東河、池上、蘭嶼

● 高雄市地區最大震度1級

1級：桃源、旗山

● 臺南市地區最大震度1級

1級：東山、楠西、善化、佳里、新化、永康、七股

另外，19時00分氣象局也測得餘震，芮氏規模4.2，震央與5.5地震位置十分接近。

19:00 氣象局也測得規模4.2餘震，震央與前次5.5地震位置相近（氣象局）
19:00 氣象局也測得規模4.2餘震，震央與前次5.5地震位置相近（氣象局）
東部海域發生規模5.5地震 新北未傳災情
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