外傳日本福島等五縣食品將在2天內解禁，總統府6日發表聲明指出，會以確保國人健康安全為原則，如有具體進展一定會向國人報告。對於是否贊成開放福島食品進口，根據一份網路民調顯示，大多數網友仍對此持反對意見，並認為健康不能試驗。

入口網站《YAHOO》以「你是否同意開放福島食品？」為題進行網路投票，投票時間為2月7日至11日，截至7日晚間7點，已有1千多名網友參與投票，結果顯示，投「同意，以科學證據為主」的有332票，投「反對，健康無法試驗」的有981票。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

同意開放福島食品的網友表示，「大家不是都要求國際認證嗎？只要認證通過了就可以啊！不認同可以不要吃啊！」、「以科學證據為主，不要為了反對而反對」、「福食非核食，就跟萊豬一樣，是科學問題而非政治問題」。

反對開放福島食品的網友則認為「日本人自己吃不吃，那些官員吃不吃」、「有疑慮就不要進來」、「輻射食物請民進黨員先吃三個月，再說」、「民進黨去吃吃好吃滿」、「完全不相信政府能把關」。

同時，針對此問題，衛福部長陳時中表示，標示「都道府縣」這事既定的政策，已經行之多年，有些食品會禁止，也有些食品會有「雙證」；相對來說日本核災已經過了10年，大部分國家都是以1到2年為界線，所以一定要讓大家能夠安全，符合科學的證據和國際規範，以這樣的架構來進行。