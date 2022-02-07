摩根士丹利證券新春送暖台股，基於升評台積電、企業獲利年增轉強、GDP成長力道、現金殖利率優渥四大理由，將加權指數高點預期由18500點調高到19000點，樂觀情境的高點估值同步上升至22000點，激發多頭信心，台股7日終場大漲1.28％，指數收復17900點關卡。

摩根士丹利根據台積電正在替晶圓代工業的附加價值重新定價、台積電近期在尖端製程進展取得突破、獲得來自從蘋果、英特爾與Sony委外代工機會比預期大，以及高資本支出干擾至2024年可望減輕等因素，升評台積電「優於大盤」，一方面牽動指數預期，對資訊科技族群的布局標的亦有所調整，最新將台積電加入首選買進清單，移除聯電與友達後，電子類股看多優選股變成六檔：台積電、聯發科、瑞昱、台達電、大立光與國巨。

摩根士丹利證券說明，國際股市近期波動加劇，進入虎年，防禦性投資絕對是核心策略，隨台股企業2022年獲利可望再獲上調，台灣的GDP成長率料將穩中透強，加以台股現金殖利率達3.7％，高居亞太不含日本市場之冠，防禦吸引力首屈一指。

台股基本面部分，摩根士丹利證券看中台股企業獲利進入調升階段，市場對台股企業2022年獲利年增率估計從去年12月的年減2％，至元月翻轉為年增4％，顯示前景明顯轉強。

進一步來看，主計總處上調台灣2021年GDP年增率至6.28％，優於大摩預期的6.2％，隨疫苗接種普及度提高、逐步重新開放，增長力道從出口擴大到內需，摩根士丹利強調台灣經濟在2022年仍將繼續強勁增長，站在前年度的偏高基期上，估計台灣2022年GDP年增率仍有3.8％水準。