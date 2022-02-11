友達(2409)公布2021年財報，全年歸屬母公司淨利達613億元，創下歷史新高，每股盈餘6.44元，亦創14年來新高。

友達今天下午將召開法說會，說明第一季展望，公司在盤前公布去年財報，其中，第四季營收930.3億元，季減6.1％，歸屬母公司業主之淨利為106.6億元，每股盈餘1.12元。合計2021年全年合併營收為3706.9億元，年增36.8％，毛利率為24.5％，全年歸屬於母公司業主之淨利為613.3億元，每股盈餘6.44元。

出貨量部分，第四季面板總出貨面積達650.9萬平方米，較第三季增加1.0％，年減4.0％。累計2021年全年面板總出貨面積達2571.2萬平方米，年增0.6％。

友達表示，上半年延續宅經濟需求，消費型產品需求強勁。下半年疫情逐步緩解，需求轉往商務應用相關產品。面對市場的快速變動，團隊發揮應變能力，全年營收超過3700億元，較2020年大增近千億元，獲利創歷史新高，充分展現價值轉型策略的成果。