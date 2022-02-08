總統蔡英文「論文門」持續發酵，媒體人彭文正本預告要在今（8）日上午10時30分於立法院召開記者會譴責英國倫敦大學，但昨晚行政院突然宣布今日將舉行日本福島食品解禁相關記者會，彭文正因此宣布其記者會將延至9日10時30分舉行，並說「每逢論文醜聞重大記者會，碰巧就會發生重大社會關注事件！」

彭文正昨日發布採訪通知，預告要在立法院辦公室舉辦「倫敦大學包庇蔡英文博士學位詐欺國際記者會」，認為倫敦大學唾面自乾包庇政治權貴、葬送學術尊嚴，將與賀德芬教授、林環牆教授及江建祥律師一同發表譴責聲明。

不料昨日晚間行政院突然宣布今要舉行解禁日本福食相關記者會，讓彭文正緊急宣布記者會順延24小時，改至9日上午10時30分舉行。彭文正表示，每逢論文醜聞重大記者會，碰巧就會發生重大社會關注事件，屢試不爽，雖然總統學術醜聞攸關民主政治基本核心價值，但核食卻攸關全民健康。

彭文正說，考慮到輿論、新聞媒體版面有限，因此決定「禮讓行政院」，讓民眾有充分機會參與、認識核食解禁相關政策，並酸「也讓民進黨盤點一下看看還有沒有林秉樞、王力宏可用」。