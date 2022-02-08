和泰車(2207)於周二(8日)發布汽車市場展望與和泰車營運重點。2021年和泰車三品牌TOYOTA/Lexus/HINO以15.6萬台的登錄台數再創歷史新高，蟬聯20年台灣車市冠軍，在2022年和泰車也配合原廠展開電動化佈局，預計引進TOYOTA首款BEV(Battery Electric Vehicle)車型bZ4X，並爭取全新Lexus RZ 450e等電動化車型導入市場，積極往集團碳中和目標前進。和泰車預估2022年汽車市場規模為46萬台，和泰車今年小型車販賣目標設定為15.5萬台，挑戰在台銷售史上最高紀錄。

2021年台灣汽車總市場登錄台數近45萬台，雖受疫情影響較前年略為下滑，和泰車代理的品牌仍繳出亮眼的銷售成績，三品牌全年登錄台數共計15.6萬台，創下歷史新高，蟬聯20年台灣車市冠軍。其中TOYOTA登錄12.6萬台，市佔率28%，除YARIS、ALTIS、CAMRY分別稱霸各級距外，COROLLA CROSS登錄4萬675台，成為史上第一台年度銷售突破4萬台的SUV車款，穩坐全市場銷售第一的寶座，RAV4全年登錄2萬5162台，亦獲得進口車銷售冠軍。2021年Lexus登錄超越2萬台，豪華品牌市佔率達22%，全新Lexus NX自去年12月上市以來已累計超過4000張訂單，預期2022年將再創豪華品牌銷售佳績。 TOYOTA及HINO商用車表現同樣不同凡響，3.49噸(含)以上車款登錄共計9422台，市佔率33.2%，刷新和泰商用車在台銷售新紀錄。

台灣經濟穩定成長，且股市、房市持續熱絡及國旅需求旺盛等因素，可望持續活絡汽車市場，然而全球疫情及車用晶片的不確定性影響，和泰車預估2022年汽車市場規模為46萬台。今年和泰汽車旗下品牌也將配合原廠時程陸續推出全新車型，同時爭取全新電動車款RZ 450e導入台灣市場。而透過完整且多元的產品線，和泰車小型車販賣目標設定為15.5萬台，為在台銷售史上最高紀錄，其中TOYOTA 13萬台，Lexus 2.5萬台，市佔率將上看33.7%，另商用車市場因2021年六期法規切替、客戶提前購車的影響，預估市場總台數將下滑，但TOYOTA、HINO商用車仍將持續推進市佔，挑戰年販賣目標為9000台。

和泰商城將於2022年3月盛大開站，搭配和泰Pay與和泰Points等多元支付方式，打造更完整的集團數位服務生態系。和泰集團乘車派遣服務yoxi去年已完成250萬服務趟次，2022年目標達成60萬會員數、6000台車輛數與600萬服務趟次，並將持續新增預約叫車、代叫車、一次叫多台、週期性預約等功能。而目前全台唯一同時提供共享汽、機車服務的平台iRent也將於今年擴大共享汽車規模到8000台，提供會員更方便、即時的24小時全天候移動服務。