因應國際疫情嚴峻，國內持續新增本土個案，並出現感染源待釐清個案，指揮中心宣布第2級疫情警戒標準及春節檢疫專案實施期間延長至2月28日，國內金控也嚴陣以待。國泰金控8日宣布三大防疫措施，除了提供快篩試劑給第一線服務人員、也會持續採取分流、異地及遠距辦公、全台服務櫃檯提升防疫規格。

國泰金控指出，國泰人壽已提供快篩試劑給全台57個對外服務據點與3個機場櫃檯服務同仁，及近期疫情熱區如桃園、高雄，以及其他地區較常接觸外部客戶的內外勤同仁；國泰世華銀行於年假前統一發放快篩試劑予165家分行所有同仁，及清潔與保全人員 而金控及子公司於農曆年前即已開始實施分流、異地，並視工作性質部分遠距辦公。 國泰金控表示，因應疫情提升各據點服務櫃台防疫措施，國泰人壽櫃檯服務人員提供KN95口罩或雙層醫用口罩、防護面罩或護目鏡，櫃檯裝設透明隔板。環境每日至少清潔3次以上，針對客戶經常接觸之物品，如櫃檯桌面、防疫隔板等，服務完成後即立即進行消毒。除了桃園地區，增加雙北、基隆、新竹、高雄地區服務據點的引導人員穿著防護衣，加強保護。

在國泰世華銀行部分，櫃檯透明隔板維持擺設，同時優先針對疫情嚴峻區域分行(桃園、新竹地區)，已提供KN95口罩，另外也提供防護面罩與醫用手套供櫃員使用，並委外專業消毒：加強桃園、新竹、高雄地區分行消毒頻率，其餘分行亦視需求彈性適時增加。