新安東京海上產險2月7日晚上公告，該公司「防疫隔離險」因商品熱銷將達原設定之風險胃納總額，經整體考量所有保戶權益且為落實風險管理政策，將於2022年02月15日午夜12：00後停止受理投保該防疫保險商品。在2月8日上午民眾投保量明顯增。

新安東京海上產險在元月29日時已官網預告可能再過7-10天將會額滿，新安東京海上產險副總經理兼發言人呂文泉表示，累計至2/6實體通路已入電腦系統約15萬件，另有1/26下班前已受理要保書尚待系統處理消化約27萬件，合計實體通路共受理42萬件，至於網路投保部份，到2月6日為止受理約35萬件。因此，實體通路和網路保合計共77萬件。

由於農曆過年期間，較少民眾投保，該公司網路投保很流暢，但2月7日上班日之後，要進入該公司官網投保，即使新安東京海上產險已請民眾依身分證字號末一碼作分流，但經實測，等待時間則較春節休假期間「卡」。呂文泉表示，由於該公司網路投保正常處理件數都在2萬件左右，該公司銷售該防疫隔離險的上限為100萬件，以此速度估計，因此，決定2/15日午夜12：00後停止受理投保該防疫保險商品。

民眾若滿20歲以上目前仍可以依身分證末尾數字，如身分字最後數字是「0」，依該公司指定時間可於「6~7點，16~17點」上網投保；若尾數是「1」則可在「7~8點，17~18點」上網投保，但需要滿20歲才可以自行投保，若未滿20歲仍可以透過實體通路行動投保，但新安東京海上產已不再受理臨櫃紙本投保。自行投保防疫隔離險年保費是666元，若透過實體通路投保因含佣金，0~19歲保費是703元，20~74歲保費是813元。