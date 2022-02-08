百貨春節福袋要讓大家在新的一年都能開開心心、討個好兆頭，最吸引人在於參加福袋抽獎活動，讓民眾試手氣、博好運；高雄大遠百配合政府防疫政策不間斷執行防疫SOP，加強員工自主健康管理及防疫宣導，關心民眾的健康及安全打造一個安全無虞的購物環境，突破以往福袋銷售模式，第二重「福虎生風好運抽獎」活動以防疫為優先考量、保持適當社交距離、避免群聚，臉書線上直播抽獎，公開抽出各獎項幸運得主，線上觀看人數爆棚創新高，有效達成防疫政策。

高雄大遠百店長、也是經理黃友誠表示，遠東百貨深耕高雄二十一年，伴隨鄉親成長，今年將陸續啟動賣場升級計劃，持續提升服務力並針對顧客的需求不斷引進更優質的品牌商品組合及品牌調整，同時，疫情期間高雄大遠百持續關心民眾的健康及安全，除了全館各出入口放置酒精消毒器(含電梯口、小吃街)，全館消毒滅菌作業增加賣場空間消毒頻率，主要出入口玻璃門開放維持通風換氣降低顧客接觸門把的機率，同仁加強上下手扶梯消毒次數及公共設施按鍵讓顧客安心消費，全體員工致力打造「三心」購物環境，勢必要讓民眾-買得開心、逛得安心、吃得放心。

高雄大遠百今年福袋活動配合政府防疫政策，滾動式調整於臉書直播抽獎避免群聚，其中如虎添翼獎由000169幸運兒抽中，可獨得遠百紅利券5萬元，享250倍超高回饋；虎躍龍騰獎由000517、000193、000363、000347、000437、000058、000368、000494、000439、000037共十位來賓抽中遠百紅利券2仟元；虎威笙風獎則000797、000060、000327、000415、000724、000784、000234、000362、000758、000577共十位獲得遠百紅利券1仟元，歡迎民眾上高雄大遠百臉書查詢中獎號碼，並提醒以上幸運得主需於2月28日閉店前持抽獎券存根聯及身份證件至九樓客服中心完成領獎手續。

為迎接金虎年到來，高雄大遠百即日起至二月十六日推出「福虎生豐．新春報喜」特惠活動，推出百貨服飾當日累滿5000元送350元，遠百APP會員獨享單筆滿5000元再加送100元，還可再搭配14大銀行全館當日刷滿6000元送100元，值得一提的是，持12大銀行信用卡於數位3C、MUJI單筆分6期刷滿10000元送500元，享5%實質回饋。另外，高雄大遠百為方便民眾選購拜年所需之伴手禮，於地下一樓異國食品館特別推出「走春伴手禮專區」，展售知名五星級飯店及台灣各地特色物產、美食禮盒，讓民眾拜訪親朋好友不再傷腦筋，輕鬆選購伴手禮，讓你面子裏子都照顧到。