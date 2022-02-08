mini LED客戶應用面增加，富采(3714)第二季底可望再擴增產能，今年第三季mini LED可望佔富采合併營收達35-40%。法人預估，2022全年合併營收衝460億元以上，今年EPS挑戰6.6元，投資建議買進，以1.4倍2022年底的P/B評價，目標價115元，隱含報酬率27.8%。惠特(6706)、富采周二午後股價突圍收紅。

富采投控旗下子公司晶電mini LED，在2021年底年產能已增至120萬片(約當四吋片)，由於美系客戶的終端應用裝置持續增加，mini LED客戶應用面增加，法人預估，今年第二季底將把mini LED年產能再擴25%產能、達150萬片(約當四吋片)，估算今年的資本支出約在55億元左右，與2021年相當。

市場並傳聞27吋iMac Pro將搭載mini LED背光源螢幕，預計將於今年第三季發表並出貨。在去年第四季時mini LED已佔富采合併營收的30%，今年第三季mini LED可望佔富采合併營收的35-40%。

電視背光是未來mini LED的最大終端應用，採用mini LED背光源的TV業者 將越來越多，預估2022年全球有1.5%電視採用mini LED背光源TV，一年約當使用104萬四吋片。今年晶電也接獲TV業者的mini LED訂單，預計於2022年中出貨。

富采去年12月營收33.33億元，無懼於年底盤點、歐美價格等因素，逆勢較去年11月成長，增幅約0.51%，累計富采2021年第四季營收雖跌破百億元，但僅季減4.6%，為2021年單季次高之營收成績單，去年底因富采在mini LED產能增產20%，新產能效應加上植物照明、車用需求上季度仍強勁，支撐富采第四季營收。去年度營收達364.25億元。在mini LED良率能再提升、部份四元LED產品漲價之下，法人預估，將帶動去年毛利率升至21.5%，營益率5.4%，去年全年稅後EPS達3.57元，去年底每股淨值75.72元。

由於今年初mini LED出貨量仍持續增加，法人預估富采今年第一季合併營收96.46億元，季減2.1%、仍年增40.2%，毛利率23.6%，營益率7%，單季稅後EPS達1.07元。而今年在mini LED的終端應用擴及到TV、車用領域，預估2022全年合併營收461.96億元，年增26.8%，毛利率24.3%，營益率9.7%，預估全年稅後EPS達6.6元，今年底每股淨值82.32元。投資建議買進，以1.4倍2022年底的P/B評價，目標價115元，隱含報酬率27.8%。

富采獲投信、自營商力挺下，股價午後力甩早盤震盪局面，收漲1.5%或1.4元，報94.8元，穩居五日線之上。富采元月營收尚未公布，LED族群中，台表科(6278)元月營收63億329萬元，年增68.46%、月減6.28%。上櫃光電的湯石照明(4972)元月營收1億675萬元，年增25.56%、月增3.81%。

永誠國際投顧分析師蘇建豐表示，在看好族群上，首推Mini LED，考量未來筆電、電動車將大量採用，產業趨勢向上，相關個股營收確見提升，除籌碼穩定的富采，還有惠特、台亞(2340)等2檔可留意。