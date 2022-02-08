高雄港區進行全面普篩，8日篩檢7495人，連同昨日的1萬5603人，總共已超過2萬3千人，明（9）日起，未篩檢者，禁止進入港區。

高雄港一共有42名引水人，除1名確診者(案19244)外，其餘41人已分批開始進行PCR採檢，航港局南部航務中心主任張博彥表示，41人一採都是陰性，昨、今對2月5、6日已篩檢人員做第2次篩檢，首批二採全數陰性，其餘最快明早就能得知採檢結果。

高雄港安排8處篩檢站提供從業人員採檢，截至8日下午17時，篩檢人數7495人，加上7日篩檢人數1萬5603人，兩天下來一共2萬3098人進行篩檢。港務公司提醒，2月9日起未篩檢者禁止進入港區工作。

港務公司李賢義董事長8日一早持續督導各篩檢站設置情形、篩檢線動線、排隊秩序及輔助人力的安排，並親自慰勞現場醫護人員辛勞。下午交通部祁文中常務次長再次赴應變中心，召集港務公司與航港局重申並指示嚴格執行港區各項防疫措施。