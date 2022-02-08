行政院今日召開記者會宣告放寬日本福島周邊5縣市食品管制，行政院發言人羅秉成表示，預告日預計在2月18日截止，若一切順利，就會在2月下旬公告。根據一份網路民調顯示，有超過7成的網友並不認同福島食品解禁，同時也有7成多網友認為解禁福島食品，並無助於台灣加入CPTPP。

入口網站《YAHOO》以「日本福島食品解禁，你認同嗎？」為題，進行網路投票，投票時間為2月8日至11日，截至8日晚間7點，已有1萬多名網友參與投票，結果顯示，非常認同的網友有12.3%，還算認同的有10.2%，不太認同的有9.5%，完全不認同的則高達64.3%，另外有3.7%網友沒表示明確意見。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

對於目前台灣輻射檢驗標準相對Codex、歐美嚴格，是否能有效阻擋核食進口，認為非常有效的網友有11%，認為還算有效的有13.2%，覺得不太有效的有17.3%，完全沒有效51.2%，另外有7.3%網友沒表示明確意見。

至於福島食品解禁，是否有助於台灣加入CPTPP，認為非常有幫助的網友有12.7%，還算有幫助9.1%，不太有幫助15.3%，完全沒幫助56.8%，另外有6.1%網友沒表示明確意見。

此外，針對CPTPP議題，行政院發言人羅秉成今天在記者會上表示， 調整福島周邊食品管制，不是加入CPTPP的充分條件，還有很多事項要再加以努力。台灣想航向世界的話，還得再用力地划。