中天新聞轉型網路後篳路藍縷，好容易捱到又過了一個農曆新年，不少主播趁春節連假好好放鬆，這時有位「救援女神」早早回到崗位代班《辣晚報》，她就是去(2021)年底請育嬰假再度歸來的「陳諺瑩」。陳諺瑩前(7)日在個人IG上分享「買蛋經」，在北部大家都不容易買到蛋的當下，曝露了這項「稀缺資源」的限量行情，被網友大讚她當場成了雞蛋富翁！。

陳諺瑩前(7)日在個人IG上分享「買蛋經」，她寫道：「開工大吉，蛋到福氣到，蛋來到，全家笑。祝大家新的一年，搶得先機，好運連連。 #主婦日常 #休假日去排隊買蛋 #限買兩斤 #蛋在北部是稀缺資源」，除了說吉祥話之外，意外暴露了現下「買蛋大不易」的限量行情。

粉絲回覆：「恭喜好媳婦買到蛋，現在有蛋可是大戶人家耶！」、「哈哈哈，買到了，好高興」、「台中一人只有買十個，一顆四元八角」、「蛋蛋的哀愁」、「兩斤蛋才20顆左右餒，一斤多少？」、「蛋和黃金一樣，您這厲害了」、「南部有雞蛋，不會買不到，只是漲價了」、「最簡單的事現在成了不簡單的事！！怎麼會這樣」、「只買到滷味攤滷蛋」、「有蛋是福」、「雞蛋富翁！」、「回家途中居然買到蛋，一斤白蛋最便宜44元」、「限蛋還要到何時？」、「許多有蛋可吃了……諺瑩媽咪辛苦了！」、「100元買15顆蛋！到底是誰在哄價？」，熱議不斷。

主播陳諺瑩陳諺瑩本為原政論節目《大政治大爆卦》（現改名為《大新聞大爆卦》）主持陣容之一，她的閃婚適逢2020年總統大選熱戰中，且在大選後沒隔幾天就要辦婚禮，婚後生下可愛寶寶「許多」，升格為新手媽咪的她更常分享「媽媽經」，看時事的角度也更為接地氣了。

歷經產假及育嬰假兩次長假，再次歸來的陳諺瑩容光煥發，昔日的少女感及女神感全回來了，堪與另一位「媽媽主播」麥玉潔並稱「小隻雙璧」。陳諺瑩復歸後也重啟了她的專題節目《瑩家觀點》，不時以犀利角度剖析國內外重要時政，展現她多年從事播報工作的新聞觀察力。