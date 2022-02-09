《中時新聞網》與台灣運彩推出新節目「Sports會客室」，這集邀請到台灣運彩×T1聯盟台啤英熊當家後衛蔣淯安，跟大家分享去年底投進那記驚天動地的絕殺三分球，以及自己面臨全新職籃聯盟挑戰，最後他更自爆即將成為人父的好消息。

去年12月4日面對新北中信特攻投進超大號絕殺三分球，頓時成為正港「英雄」，蔣淯安表示，「就是投出去，自己覺得那球投出去，球就蠻直的，覺得蠻有希望的，但當投進後，我也錯愕了一下，畢竟人生也沒投過絕殺球。」

其實蔣淯安本季在T1聯盟表現再次進化，特別是在三分投射距離越拉越遠，看來很想把自己「台灣Iverson」的綽號變成「台灣Curry」，小安笑著說：「我希望每一年都能突破自己，投射距離可以更遠一點，這是我今年目標。」

針對T1聯盟被外界封為「洋將聯盟」，蔣淯安說：「人家說洋將會壓縮到我們本土，但相對地來說，也會讓我們本土更進步，比如說可以跟洋將抗衡，然後可以跟他們較勁，相對地來說，本土球員能夠試著在途中去做成長。」

本季從SBL轉到T1聯盟打球，蔣淯安仔細分析了兩個聯盟的差異，其一是比賽時間不同，SBL只打40分鐘，T1聯盟則是48分鐘，其次是洋將身高限制上的不同，SBL有405公分的洋將身高限制，反觀T1聯盟沒有限制。

蔣淯安在Sports會客室分享將為人父的心情。（中時新聞網提供）

提到自己也愛看的NBA，蔣淯安坦承自己最支持柯瑞領軍的金州勇士，「我覺得今年是勇士距離重返榮耀更近一步的一年，如今又有克雷湯普生的歸隊，我相信他的回歸是給勇士加分，我想今年對勇士來說沒什麼大問題。」

蔣淯安針對勇士本季爭冠路上，到底有哪些東、西區隊伍，將成勇士奪冠的最大阻礙提出自己看法，「我覺得本季可以威脅到勇士霸業，最大威脅應該還是擁有三巨頭的籃網，以及上季總冠軍公鹿，這兩隊都是可敬的對手。」

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蔣淯安也在節目最後跟大家分享自己即將成為人父的喜悅，更親口透露2月底即將出生的「小小安」性別，「是Girl！最近就是越來越緊張，新手爸爸要面臨很多不同的挑戰，因為你必須學習如何照顧小朋友，我很期待！」

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