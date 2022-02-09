新北市爆出一家四口確診，而雙北為共同生活圈，北市今公布確診個案19353（父親）和案19355（姊姊）的足跡，曾赴麥當勞長春店。

對此，麥當勞回應表示，麥當勞致力提供顧客安心的用餐環境，配合中央流行疫情指揮中心疫調，位於台北市長春路的餐廳，昨日晚間接獲中山區健康服務中心通報，有確診個案於2／3-2／5早上6時至該餐廳短暫停留並外帶餐點。

麥當勞指出，該餐廳除每日依照「餐廳防疫執行要點」完成清潔消毒，並於接獲通報後再加強櫃枱及用餐區消毒，確保環境衛生，以及員工與顧客的安全健康。

此外，餐廳除配合政府疫調，期間上班的員工，於接獲通報後也立即進行自主健康管理，營運主管並持續進行員工關懷。

針對麥當勞長春店是否停業清消，台北市衛生局專委歐佳齡表示，因為確診者僅是外帶，屬於短暫停留，所以完成消毒後就正常營業，至於匡列名單統一由下午公布。