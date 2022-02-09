新北市今傳出樹林一家電子廠有1名員工確診，新北市衛生局證實，樹林某電子廠通報一名外籍移工採檢陽性，相關疫調匡列採檢作業正進行中，個案訊息待中央指揮中心統一公布。

新北都更小幫手上線 屋齡、都更範圍全都露
軟板大廠嘉聯益1外籍員工確診 樹林廠停工大消毒
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