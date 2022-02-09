新北爆疫情 樹林電子廠1外籍移工染疫 14:052022/02/09 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北再傳確診個案 樹林電子廠外籍移工染疫。（示意圖／資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市今傳出樹林一家電子廠有1名員工確診，新北市衛生局證實，樹林某電子廠通報一名外籍移工採檢陽性，相關疫調匡列採檢作業正進行中，個案訊息待中央指揮中心統一公布。 新北都更小幫手上線 屋齡、都更範圍全都露 軟板大廠嘉聯益1外籍員工確診 樹林廠停工大消毒 #新冠肺炎 #台灣 #新北 #樹林 #電子廠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園零確診僅1天 亞旭電腦、日翊物流又爆本土個案 09:452022/02/08 生活 桃園迎來嘉玲 遠雄自貿港區拚復工 04:102022/02/08 焦點要聞 新北一家四口染疫 確診女在北巿信義區會計事務所上班 13:302022/02/08 生活 整合8大系統緊急應變 新北將成立智慧運輸中心 12:432022/02/09 生活 開學在即全力備戰 侯友宜：一人染疫停課14天 09:052022/02/09 生活 新北教育局與亞東科大推動科技教育 培育種子教師 16:212022/02/08 生活 信義區勤業會計事務所爆確診 北巿擴大匡列 柯文哲15：30說明 12:562022/02/09 生活 新北開春就博會「虎哩有頭路」 50廠商釋出2872個職缺 10:382022/02/08 生活 南電、景碩 業績亮眼 04:102022/02/09 證券．權證 5次PCR都不去 高雄引水人再接罰單！兩次合計50萬 10:202022/02/08 生活 新北愛幸福市集 一站滿足結婚大小事 04:102022/02/08 地方新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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