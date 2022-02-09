好兄弟「禁忌歌單」有哪些？1名網友日前準備進辛亥隧道時，被載他的學長阻止繼續唱歌，學長之後解釋先前曾在隧道裡大聲唱《如果還有明天》，結果遇上鬼打牆事件，怎麼騎都騎不出隧道，最後是一直默念對不起才離開；不過其他網友笑說「可能你歌聲已人神共憤，鬼哭神嚎」、「其實是學長聽不下去了」。

網友在PTT上發文表示，她日前與當兵的學長聚餐，當天因為有喝酒讓1名學長用機車載回家，沿路上他一直唱歌、聊著往事，正當它們要進入辛亥隧道時，他遭學長要求不要再唱歌，當時學長的態度很嚴肅，他也聽話不唱，直到出隧道後學長才告知他原因。

1名網友日前準備進辛亥隧道時，被載他的學長阻止繼續唱歌，學長之後解釋先前曾在隧道裡大聲唱《如果還有明天》，結果遇上鬼打牆事件。（翻攝自PTT）

該網友說，原來學長以前曾在隧道裡大聲唱《如果還有明天》，結果遇到鬼打牆，當時明明看得到出口在前方，卻怎麼騎都騎不出去，而周遭明明沒有人車，卻一直聽到有車子經過的聲音，最後他一直唸著對不起、不是有意的，才總算騎出去，事後廟方人員說「好兄弟是沒有明天的…你唱的歌激怒他們了」。

文章曝光後，有名網友直接留言「也許是認為原po的歌聲已經人神共憤了」遭到其他網友分享笑翻，說「一樓害我笑出來」、「一樓好壞」、「可能不是歌詞的問題，是歌喉的問題」、「人神共憤，鬼哭神嚎」、「一樓觀念正確」、「一樓救了這篇文」、「一樓找出笑點」。