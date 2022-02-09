台北市議員羅智強為感謝大家對公投的支持，展開400公里徒步謝票，今天來到桃園市政府前，遇到熱情支持者直呼「選桃園市長」、「前進桃園市政府」，羅智強表示，要為在野陣營加油打氣，不要因為公投結果不如意喪失信心，鼓勵國民黨同仁肩負在野黨的使命與責任，要努力為人民發聲。談及自己未來的動向，是否會到桃園或高雄參選市長，羅智強笑說「等400公里謝票走完，我會告訴大家我的決定」。

台北市議員羅智強面對熱情的選民直呼「前進桃園市政府」他說，等400公里謝票走完，他會告訴大家他的決定。（陳夢茹攝）

羅智強400公里謝票苦行走到桃園，他表示，今天到桃園市政府前有2個目的，第1個是因為公投49天夜宿有2天在桃園度過，加上桃園民眾一直給予熱情支持，因此他決議一定要來謝票，第2個是要來替在野陣營加油打氣。

羅智強表示，要為在野陣營加油打氣，不要因為公投結果不如意喪失信心，鼓勵國民黨同仁肩負在野黨的使命與責任，要努力為人民發聲。談及自己未來的動向，是否會到桃園或高雄參選市長，羅智強笑說「等400公里謝票走完，我會告訴大家我的決定」。目前傳出好幾個參選說法，他都會納入考慮。

值得注意的是，羅智強9日在臉書發文表示，好友桃園市議員牛煦庭、毛嘉慶準備一台「桃園戰車」在謝票途中突然出現，讓自己又驚訝又感動，因為這是自己人生第一台戰車，過去選台北市議員的時候都沒有戰車，就這樣一路上在戰車的相伴之下，我們風雨同行。他謝謝桃園的朋友，一路上感受到大家的熱情，真的很激勵。

網友則表示「這ㄧ趟的旅程，有替天行道的感覺，老天會看見你們的⋯」、「只看到強哥很努力的在宣導理念，其他國民黨老人家們只會ㄧ直喊老」、「選桃園市長、列入考慮好嗎？」